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20:52, 6 ноября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского оценили ситуацию с электроэнергией в Киеве

Замруководителя офиса Зеленского Тимошенко: ситуация с электроэнергией в Киеве сложная

Фото: American Public Power Association / Unsplash

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко оценил ситуацию с обеспечением электроэнергией в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе», — рассказал он.

По словам Тимошенко, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему города и не допустить массовых перебоев с электричеством. «Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, контролируемые», — добавил он.

Ранее директор департамента муниципальной безопасности горадминистрации Киева Роман Ткачук заявил, что для эвакуации жителей города в настоящее время нет причин. Он добавил, что гражданская защита должна быть готова к разным обстоятельствам, «от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры». Однако это не значит, что в городе в ближайшее время начнется эвакуация, подчеркнул Ткачук.

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Варвара Кошечкина
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