Медики сообщили о состоянии пострадавшего при обрушении балкона дома в Сочи

Мэрия Сочи: состояние пострадавшего при обрушении балкона дома оценивается как тяжелое

Врачи оценивают состоянии пострадавшего при обрушении балкона жилого пятиэтажного дома в Сочи как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По данным агентства, сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что обрушение балкона произошло в Центральном районе Сочи, на четвертом этаже дома. По предварительным данным, погибли два человека. Еще один пострадавший находится в больнице.

Угрозы обрушения здания нет. Сейчас на месте работают экстренные службы: 39 спасателей и 10 единиц техники. Причина трагедии устанавливается.