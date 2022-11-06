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18:51, 6 ноября 2022Забота о себе

Репродуктолог назвала способ проверки запаса яйцеклеток у женщин

Репродуктолог Поварова: проверить запас яйцеклеток у женщин можно с помощью анализа АМГ

Фото: Huha Inc. / Unsplash

Репродуктолог Института репродуктивной медицины REMEDI Анна Поварова назвала способ проверки запаса яйцеклеток у женщин. Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, состояние овариального резерва можно узнать при помощи анализа АМГ (Антимюллерова гормона).

«Определить его уровень можно с помощью анализа крови из вены — он сдается в любой день цикла без подготовки. В каждом возрасте своя норма запаса яйцеклеток, однако этот показатель с годами только снижается. Максимальный уровень АМГ приходится на юный возраст, ближе к менопаузе показатель гормона близится к нулю», — рассказала Поварова.

Репродуктолог подчеркнула, что на снижение овариального резерва влияют избыток веса, курение, некоторые методы лечения онкологических заболеваний, а также операции на яичниках.

«Поэтому бережно относитесь к репродуктивному здоровью, посещайте гинеколога раз в год, чтобы отслеживать уровень запаса яйцеклеток», — отметила врач, добавив, что увеличение овариального резерва невозможно.

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Анастасия Астахова
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