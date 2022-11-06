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20:06, 6 ноября 2022Мир

Французский политик заявил о желании США «убрать» Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о желании США «убрать» Зеленского и заключить мир

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Французский политик Флориан Филиппо, глава партии Les Patriotes написал в своем Twitter, что считает, будто власти США собираются «убрать» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев и Москва заключили мир. При этом политик не пояснил, почему так считает, и не привел никаких доказательств своим словам.

«Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!» — гласит запись Филиппо. Впрочем, неясно, писал ли он серьезно — возможно, политик просто иронизировал.

Ранее газета The Washington Journal писала, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Авторы утверждают, что европейские государства полны решимости продолжать оказывать экономическую и военную помощь украинским властям.

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Виктория Кондратьева
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