Французский политик заявил о желании США «убрать» Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о желании США «убрать» Зеленского и заключить мир

Французский политик Флориан Филиппо, глава партии Les Patriotes написал в своем Twitter, что считает, будто власти США собираются «убрать» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев и Москва заключили мир. При этом политик не пояснил, почему так считает, и не привел никаких доказательств своим словам.

«Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!» — гласит запись Филиппо. Впрочем, неясно, писал ли он серьезно — возможно, политик просто иронизировал.

Ранее газета The Washington Journal писала, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Авторы утверждают, что европейские государства полны решимости продолжать оказывать экономическую и военную помощь украинским властям.

