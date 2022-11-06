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17:49, 6 ноября 2022Россия

В Херсонской области произошел взрыв в подъезде жилого дома

Минздрав Херсонской области сообщил о пострадавшем при взрыве в подъезде жилого дома

Фото: Maxim Tolchinskiy / Unsplash

В Херсонской области произошел взрыв в подъезде жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Как заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, в результате пострадал один человек — он получил осколочное ранение. Пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

В каком именно городе произошел взрыв, в Минздраве не уточнили.

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Сергей Истомин
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