В Херсонской области произошел взрыв в подъезде жилого дома
Минздрав Херсонской области сообщил о пострадавшем при взрыве в подъезде жилого дома
В Херсонской области произошел взрыв в подъезде жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.
Как заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, в результате пострадал один человек — он получил осколочное ранение. Пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.
В каком именно городе произошел взрыв, в Минздраве не уточнили.
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