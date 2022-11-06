В Херсонской области произошел взрыв в подъезде жилого дома

Минздрав Херсонской области сообщил о пострадавшем при взрыве в подъезде жилого дома

В Херсонской области произошел взрыв в подъезде жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Как заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, в результате пострадал один человек — он получил осколочное ранение. Пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

В каком именно городе произошел взрыв, в Минздраве не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области более 10 поселений остались без света из-за теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Украинские диверсанты повредили три железобетонные опоры ЛЭП.