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19:05, 7 ноября 2022Экономика

Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения Китая

Reuters: поставки премиальных моделей iPhone 14 сократятся из-за локдаунов в Китае

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В американской компании Apple приготовились к сокращению поставок премиальных моделей iPhone 14 из-за локдаунов в Китае на фоне распространения коронавируса, пишет Reuters.

Так, в китайском городе Чжэнчжоу на одном из крупнейших заводов по выпуску iPhone, принадлежащем компании Foxconn, решение ввести политику жестких локдаунов вызвало недовольство со стороны сотрудников, многие из которых покинули предприятие. «В настоящее время объект работает со значительно сниженной производительностью», — заявила Apple.

В результате компания объявила, что ожидает снижения объемов поставок новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, хотя спрос на них остается высоким. При этом конкретные масштабы сокращения производства в Китае Apple не называет.

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31 октября сообщалось, что производство на заводе Foxconn в Чжэнчжоу может упасть на 30 процентов из-за проблем с персоналом на фоне введения на предприятии системы замкнутого цикла из-за распространения COVID-19 в городе. Из-за этого решения сотрудники вынуждены неделями не покидать фабрику.

Foxconn пытается увеличить производство на другом заводе в Шэньчжэне, чтобы компенсировать возможный дефицит гаджетов Apple в случае сокращения выпуска в Чжэнчжоу. Дополнительные трудности накладывает сезонный рост спроса в конце года перед началом сезона праздников и отпусков. Однако источники агентства подчеркивали, что на фабрике в Чжэнчжоу все еще остается много рабочих и производство продолжается.

В мае шанхайский завод другого поставщика Apple, сборщика MacBook Quanta Computer, также пострадал от хаоса на предприятии после обнаружения случаев заражения коронавирусом среди рабочих, хотя на фабрике тоже была внедрена система замкнутого цикла.

По итогам года Apple собирается выпустить как минимум на 3 миллиона меньше iPhone 14, чем планировалось, из-за слабого спроса на дешевые модели линейки iPhone 14 и iPhone 14 Plus, сообщало агентство Bloomberg. Аналитики отмечают, что снижение производства гаджетов отразится на стоимости акций компании.

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Данил Дмитриев
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