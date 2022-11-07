Американский сенатор отказался баллотироваться на пост президента США

Politico: сенатор США Коттон отказался баллотироваться на пост президента в 2024 году

Американский сенатор от штата Арканзас Том Коттон решил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Коттон стал «первым известным республиканцем, отошедшим в сторону в то время, когда бывший президент Дональд Трамп и другие делают шаги в направлении того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру».

Отмечается, что Коттон уже уведомил сторонников об отказе баллотироваться на пост президента. Чиновник объяснил свое решение семейными обстоятельствами. «Решение Коттона открывает критический период в цикле президентских выборов 2024 года», — пишет газета.

В течение последних двух лет Коттон, готовясь к возможной президентской гонке, активно участвовал в агитации в поддержку политиков из числа республиканцев. Ему удалось привлечь пожертвования в размере 8 миллионов долларов, которые могут быть направлены на проведение агитационнных кампаний.

6 ноября экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за действующего главы государства Джо Байдена. Он подчеркнул, что Вашингтон потерял свой авторитет в глазах мирового сообщества. По словам Трампа, США впервые оказались в подобном положении, лишившись уважения всех стран.