Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 7 ноября 2022Мир

Американский сенатор отказался баллотироваться на пост президента США

Politico: сенатор США Коттон отказался баллотироваться на пост президента в 2024 году
Том Коттон

Том Коттон. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Американский сенатор от штата Арканзас Том Коттон решил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Коттон стал «первым известным республиканцем, отошедшим в сторону в то время, когда бывший президент Дональд Трамп и другие делают шаги в направлении того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру».

Отмечается, что Коттон уже уведомил сторонников об отказе баллотироваться на пост президента. Чиновник объяснил свое решение семейными обстоятельствами. «Решение Коттона открывает критический период в цикле президентских выборов 2024 года», — пишет газета.

В течение последних двух лет Коттон, готовясь к возможной президентской гонке, активно участвовал в агитации в поддержку политиков из числа республиканцев. Ему удалось привлечь пожертвования в размере 8 миллионов долларов, которые могут быть направлены на проведение агитационнных кампаний.

6 ноября экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за действующего главы государства Джо Байдена. Он подчеркнул, что Вашингтон потерял свой авторитет в глазах мирового сообщества. По словам Трампа, США впервые оказались в подобном положении, лишившись уважения всех стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
На Западе начали обсуждать условия мира между Россией и Украиной
Американский KC-46 получил повреждения во время дозаправки F-15
Премьера европейской страны уличили в прослушке известных политиков
Маск высказался о миссии Twitter
Раскрыты главные угрозы для кожи в холодное время года
Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставили в Россию
Полная блогерша показала жировые складки в облегающей одежде назло хейтерам
В Китае призвали Запад отступить из-за «невероятной» российской ракеты
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Американский сенатор отказался баллотироваться на пост президента США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.