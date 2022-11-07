В Госдуме опровергли данные о дополнительном наборе в рамках мобилизации

Депутат Картаполов опроверг информацию о дополнительном наборе в рамках мобилизации

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу президента России Владимира Путина, положено набрать 300 тысяч военнослужащих, напомнил парламентарий. «Тут никаких вопросов больше нет», — опроверг соответствующие данные Картаполов.

1 ноября глава российского государства Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Он добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

О начале частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Сообщалось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывались те, у кого есть боевой опыт.

