Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 7 ноября 2022Россия

В Госдуме опровергли данные о дополнительном наборе в рамках мобилизации

Депутат Картаполов опроверг информацию о дополнительном наборе в рамках мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу президента России Владимира Путина, положено набрать 300 тысяч военнослужащих, напомнил парламентарий. «Тут никаких вопросов больше нет», — опроверг соответствующие данные Картаполов.

1 ноября глава российского государства Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Он добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

О начале частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Сообщалось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывались те, у кого есть боевой опыт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 115-й бригады морпехов в боях под Павловкой
Названы самые востребованные специальности в Москве
Конфискованные российские яхты заставили страны Запада раскошелиться
Минобороны заявило о продвижении морпехов ТОФ вглубь обороны ВСУ
Российский город обстреляли со стороны Украины
Россиянам раскрыли правильный порядок действий при бритье
В ЕС признали энергетическую зависимость от России и Китая
Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за конфликт с шумными соседями
Морпехи Тихоокеанского флота России начали наступать на угледарском направлении
На Украине решили национализировать принадлежащие олигархам предприятия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.