Европейцы столкнулись с финансовой неустойчивостью

The Guardian: около 80% европейцев вынуждены значительно сократить расходы

Отдел исследований Ipsos провел опрос, согласно которому жители Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании столкнулись с финансовой неустойчивостью. Результаты опроса приводит The Guardian.

Около 80 процентов опрошенных заявили, что они были вынуждены значительно сократить расходы. В частности, европейцам пришлось меньше тратить на поездки (62 процента) и отопление (47 процентов). Помимо этого, многие респонденты стали пропускать прием пищи (29 процентов) и начали искать вторую работу (40 процентов).

Отмечается, что во многих европейских странах снизилась покупательная способность из-за энергетического кризиса и инфляции. Наиболее пострадавшей страной стала Греция, где 68 процентов опрошенных указали на то, что их покупательная способность упала «намного» или «немного» с 2019 года. Далее за ней следуют Франция (63 процента), Италия (57 процента), Германия (54 процента), Великобритания (48 процентов) и Польша (38 процентов).

Ранее стало известно, что в Европе резко ускорился рост цен. Уточняется, что уровень инфляции в 10,7 процента связан с повышением стоимости энергоносителей.