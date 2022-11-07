Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:34, 7 ноября 2022Забота о себе

Тиктокерша поделилась 11 правилами первых свиданий и столкнулась с критикой

Тиктокерша Берг предложила не переписываться перед первым свиданием

Фото: @brennaberg

Тиктокерша Бренна Берг предложила 11 правил первых свиданий для девушек, в частности, не переписываться с мужчиной перед такой встречей. На ролик обратило внимание издание The Sun.

Возражений не вызвали советы, в которых девушка рекомендует немного опаздывать, устраивать встречи только на выходных и не разрешать подвозить себя на первом свидании. Также понимание встретили рекомендации умалчивать о своих ожиданиях от встречи, не благодарить за свидание в текстовом сообщении и выдержать хотя бы три дня перед следующим свиданием.

Кроме того, Бренна Берг посоветовала не сидеть в телефоне на свидании, стараться провести время хорошо, не напиваться и искать в человеке прежде всего друга, а не партнера.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

Однако тиктокерша столкнулась с критикой из-за предложения воздержаться от переписки с потенциальным партнером перед первой встречей. «Не надо быть друзьями по переписке прежде времени. Не нужно знать о мужчине ничего до свидания», — уверена она.

В комментариях с ней не согласились, указав на то, что трудно согласиться на общение с человеком, о котором ничего не знаешь. «Я не пойду никуда с незнакомцем», «Я не собираюсь приводить себя в порядок, делать маникюр-педикюр, прическу, макияж, заказывать такси, если человек не ответил на несколько вопросов», «Думаю, нужно поболтать недели две, прежде чем пойти на свидание», — возразили подписчицы Бренны.

Ранее профессиональный сводник из американского шоу «Женаты с первого взгляда» Пол Брэнсон назвал три главные ошибки на первом свидании. По его словам, во время первой встречи с потенциальным партнером нужно отказаться от плотного ужина и употребления алкоголя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
На Украине приговорили к 12 годам тюрьмы бывшую крымскую чиновницу
Российское машиностроение резко сократило закупки стали
Зеленский наградил орденом американского бизнесмена
Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев
Женщина трижды попала под колеса собственной машины за несколько минут и выжила
В партии рассказали о судьбе сбившего ребенка российского депутата
Появились подробности о состоянии введенного в кому после нокаута боксера
Семенович объяснила свой отказ от замужества
Тиктокерша поделилась 11 правилами первых свиданий и столкнулась с критикой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.