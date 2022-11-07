Тиктокерша поделилась 11 правилами первых свиданий и столкнулась с критикой
Тиктокерша Бренна Берг предложила 11 правил первых свиданий для девушек, в частности, не переписываться с мужчиной перед такой встречей. На ролик обратило внимание издание The Sun.
Возражений не вызвали советы, в которых девушка рекомендует немного опаздывать, устраивать встречи только на выходных и не разрешать подвозить себя на первом свидании. Также понимание встретили рекомендации умалчивать о своих ожиданиях от встречи, не благодарить за свидание в текстовом сообщении и выдержать хотя бы три дня перед следующим свиданием.
Кроме того, Бренна Берг посоветовала не сидеть в телефоне на свидании, стараться провести время хорошо, не напиваться и искать в человеке прежде всего друга, а не партнера.
Однако тиктокерша столкнулась с критикой из-за предложения воздержаться от переписки с потенциальным партнером перед первой встречей. «Не надо быть друзьями по переписке прежде времени. Не нужно знать о мужчине ничего до свидания», — уверена она.
В комментариях с ней не согласились, указав на то, что трудно согласиться на общение с человеком, о котором ничего не знаешь. «Я не пойду никуда с незнакомцем», «Я не собираюсь приводить себя в порядок, делать маникюр-педикюр, прическу, макияж, заказывать такси, если человек не ответил на несколько вопросов», «Думаю, нужно поболтать недели две, прежде чем пойти на свидание», — возразили подписчицы Бренны.
Ранее профессиональный сводник из американского шоу «Женаты с первого взгляда» Пол Брэнсон назвал три главные ошибки на первом свидании. По его словам, во время первой встречи с потенциальным партнером нужно отказаться от плотного ужина и употребления алкоголя.