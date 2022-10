Профессиональный сводник назвал три главные ошибки на первом свидании

The Sun: на первом свидании стоит отказаться от ужина и алкоголя

На первом свидании нужно отказаться от плотного ужина и употребления алкоголя, рассказал профессиональный сводник из американского шоу «Женаты с первого взгляда» Пол Брэнсон. Три главные ошибки на первом свидании он назвал в подкасте The Diary Of A CEO, на выпуск которого обратило внимание издание The Sun.

По словам Брэнсона, почти все делают на первом свидании одинаковые ошибки, поскольку возлагают на встречу слишком большие надежды. Прежде всего, сказал он, стоит отказаться от ужина в ресторане со множеством формальностей, заменив его прогулкой или беседой за кофе.

«Первое свидание за ужином всегда превращается в собеседование. Мне нравятся кофе и прогулка, потому что в такой ситуации ожидания ниже, расходы меньше, вложения более скромные, и, следовательно, отдача потенциально больше», — объяснил сводник.

Кроме того, он предостерег от употребления алкоголя. «Алкоголь — депрессант. Он не способствует пониманию друг друга», — заявил Брэнсон.

Наконец, третьей ошибкой сводник назвал желание сразу увидеть в визави идеального партнера. «На первом свидании важны две вещи: привлекателен ли этот человек для вас физически и слушал ли он вас. Если коммуникация случилась, он слушал, вы слушали, вам он нравится — это химия», — заключил он.

Ранее психолог и звезда TikTok Джейк Мэддок посоветовал игнорировать непонравившихся ухажеров. По его словам, не стоит тратить время на выяснение отношений, если первое или одно из первых свиданий оказалось неудачным.