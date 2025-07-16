В Казахстане полицейский устроил догонялки с рогаткой за подчиненными

В Казахстане полицейского уволили за догонялки с рогаткой за подчиненными

В Казахстане начальник отдела полиции устроил догонялки за подчиненными. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошел в Абайской области. На видео можно заметить, что полицейский бегает за подчиненными и стреляет по ним из рогатки. По информации Telegram-канала, таким образом правоохранитель отчитывал коллег за опоздания и другие нарушения.

После того как кадры были опубликованы в социальных сетях, полицейского уволили.

Ранее стало известно, что сотрудник полиции избил мужчину, вступившись за тестя. Инцидент произошел в селе Жуково Башкортостана.