Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:20, 8 июля 2025Силовые структуры

Полицейский избил россиянина в отместку за тестя

В Башкортостане полицейский избил мужчину, вступившись за тестя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В селе Жуково Башкортостана полицейский избил мужчину, вступившись за тестя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, потерпевший приехал на межевание участков и поссорился с соседом — тот схватился за кол. Мужчина оттолкнул его, а через время приехала полиция. Человек в гражданской одежде подошел к нему и, представляясь полицейским, предложил отойти подальше, где принялся избивать.

Потерпевший получил сотрясение, черепно-мозговую травму и синяки. Момент избиения попал на камеру видеонаблюдения.

Напавшим оказался сотрудник башкирского гарнизона полиции и зять соседа с колом. В МВД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что полицейский заковал в наручники российского артиста и избил его на глазах у детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший контрактник продал секретную информацию ВСУ. За нее он получил 6 тысяч рублей

    Названа причина остановки движения поездов на одной из веток метро Петербурга

    Названа неочевидная летняя опасность в спальне

    Евросоюз захотел покрыть дефицит украинского бюджета

    В Эстонии представили робота с противотанковыми ракетами

    Российский аэропорт вернулся к штатной работе после транспортного коллапса

    Несколько машин загорелись на парковке в Москве после действий одного из автовладельцев

    Полицейский избил россиянина в отместку за тестя

    Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКУ

    Дочь Тутберидзе показала фото в откровенном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости