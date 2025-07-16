София Ротару захотела срочно продать элитный отель по скидке

«КП»: София Ротару продаст элитный отель в Ялте по скидке

Певица София Ротару выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу по скидке. Артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из опасений, что имущество отнимут, заявили источники «Комсомольской правды».

Два года назад сын Ротару Руслан Евдокименко пытался найти покупателя отеля за 25 миллионов евро, но не смог. По словам местных жителей, с тех пор объект находился в запущенном состоянии, однако недавно его снова начали готовить к продаже.

«Приезжали уборщики, отмывали тут все. Видимо, Ротару испугалась, что отель отнимут, и все-таки решила его продать, сбросив цену», — рассказал источник газеты.

Ранее сообщалось, что Ротару готовится продать свою дачу в Крыму. Соседи артистки считают, что объект стоит не дороже 40 миллионов рублей.