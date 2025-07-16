Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 16 июля 2025Экономика

София Ротару захотела срочно продать элитный отель по скидке

«КП»: София Ротару продаст элитный отель в Ялте по скидке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Певица София Ротару выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу по скидке. Артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из опасений, что имущество отнимут, заявили источники «Комсомольской правды».

Два года назад сын Ротару Руслан Евдокименко пытался найти покупателя отеля за 25 миллионов евро, но не смог. По словам местных жителей, с тех пор объект находился в запущенном состоянии, однако недавно его снова начали готовить к продаже.

«Приезжали уборщики, отмывали тут все. Видимо, Ротару испугалась, что отель отнимут, и все-таки решила его продать, сбросив цену», — рассказал источник газеты.

Ранее сообщалось, что Ротару готовится продать свою дачу в Крыму. Соседи артистки считают, что объект стоит не дороже 40 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по президентскому дворцу в Дамаске

    В Конгрессе США раскритиковали Трампа за инициативу по Украине

    Путин прилетел в Челябинскую область

    Россиянин с угрозами заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Полиция проверит видео с занимающимися сексом туристами на пляже российского курорта

    Стилист назвала россиянам самые модные сочетания цветов летом 2025 года

    В США объяснили стратегию Трампа по Украине

    Россиянам предсказали ставки по вкладам к концу 2025 года

    В Казахстане полицейский устроил догонялки с рогаткой за подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости