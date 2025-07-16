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16:27, 16 июля 2025Забота о себе

Врач оценил риск развития рака из-за повреждения родинки

Дерматолог Бейнусов: Рак не возникнет из-за повреждения родинки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Существует мнение, будто повреждение родинки приведет к развитию рака. Дерматолог Дмитрий Бейнусов в своем Telegram-канале оценил достоверность этого утверждения.

Как отметил Бейнусов, если повредить родинку, удалить ее в больнице или выдернуть из нее волос, то рак не возникнет. Также он опроверг и другие мифы, связанные с этим заболеванием. К примеру, риск развития рака не повышается из-за микроволновых печей и ламп для маникюра, подчеркнул врач.

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Кроме того, по его словам, не стоит опасаться мобильных телефонов и заменителей сахара. Спокойно можно делать и лазерную эпиляцию, не беспокоясь о здоровье. В заключение Бейнусов добавил, что не стоит отказываться от дезодорантов с алюминием и солнцезащитных кремов, поскольку они являются безопасными.

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