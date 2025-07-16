Страдающие от жары финны начали слышать российское радио

Yle: Жители юго-востока Финляндии услышали российское радио из-за жаркой погоды

Жители юго-восточных регионов Финляндии из-за жаркой погоды услышали российское радио. Об этом сообщает портал Yle.

«Жители Юго-Восточной Финляндии этим утром не поверили своим ушам, услышав по радио непривычные радиостанции», — пишет издание.

Сообщается, что приемники начали ловить сигнал даже из находящегося в 150 километрах от финской границы Санкт-Петербурга, в то время как в обычных условиях радиостанции можно услышать только на расстоянии нескольких десятков километров от радиомачты. Причиной, как утверждается, стала жаркая погода — в атмосфере образовались слои разной температуры, в которых сигнал может распространяться на сотни километров.

Ранее Финляндия запретила россиянам и белорусам сделки с недвижимостью в стране. Соответствующие санкции вступили в силу 15 июля.