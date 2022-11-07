Кремль пообещал сообщить на этой неделе об участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль до конца недели объявит об участии Путина в G20

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал уточнить на этой неделе, поедет ли президент России Владимир Путин на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20). Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать эту информацию в ближайшие дни, Песков ответил утвердительно. «Безусловно, потом уже время саммита», — добавил он.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии.

31 октября глава государства заявил, что еще не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

Саммит «Большой двадцатки» в 2022 году пройдет 15-16 ноября на острове Бали.