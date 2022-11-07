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19:51, 7 ноября 2022Среда обитания

Обливших супом картину Ван Гога активистов захотели посадить в тюрьму

Экоактивистам, облившим супом картину Ван Гога «Сеятель», грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Arthemisia / Reuters

Активистов экологического движения, которые облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском Палаццо Бонапарте, захотели посадить в тюрьму. Участникам протестной акции грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает агентство ANSA.

«Нападение на искусство — это постыдный поступок, который нужно решительно осудить. Культура — основа нашей идентичности, ее необходимо защищать и оберегать, и уж не использовать в качестве рупора для других форм протеста», — заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

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Речь идет об инциденте, который произошел 4 ноября. В акции принимали участие четыре человека из экологического движения Last Generation («Последнее поколение»), итальянского ответвления Extinction Rebellion. Активисты не только облили полотно супом, но и приклеили руки к стене. Сама картина не пострадала, так как была под защитным стеклом.

Ранее тюремный срок получили представители движения Just Stop Oil, атаковавшие картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в Королевской галерее Маурицхейс в Гааге. 27 октября один из участников протестной акции приклеил себя головой к закрывающему картину защитному стеклу, другой мужчина приклеил руку рядом с полотном и облил соратника томатным супом, третий снимал перформанс на камеру.

Отмечается, что первый активист и оператор получили по два месяца тюремного заключения. Приговор третьему участнику акции пока не вынесен, но он согласился на рассмотрение дела в ускоренном режиме.

Нина Ташевская
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