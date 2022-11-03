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16:37, 3 ноября 2022Среда обитания

Атаковавших картину Вермеера активистов приговорили к тюремным срокам

Приклеивших себя к картине Вермеера активистов Just Stop Oil приговорили к тюремным срокам

Кадр: FRANCE 24 English / YouTube

Приклеивших себя к картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» экоактивистов из объединения Just Stop Oil приговорили к тюремным срокам. О наказании за атаку на произведение искусства в Королевской галерее Маурицхейс в Гааге сообщает The Guardian.

27 октября один из участников протестной акции приклеил себя головой к закрывающему картину защитному стеклу, другой мужчина приклеил руку рядом с полотном и облил соратника томатным супом, третий снимал перформанс на камеру.

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Сообщается, что первый активист и оператор получили по два месяца тюремного заключения. Приговор третьему участнику акции пока не вынесен, но он согласился на рассмотрение дела в ускоренном режиме.

В Just Stop Oil считают своей целью показать, как уничтожается что-то прекрасное, с отсылкой на разрушение планеты деятельностью человека. Однако прокурор не разделяет их точку зрения. «Произведение искусства было вывешено в музее, чтобы мы все могли получать удовольствие от его созерцания. Однако подсудимые решили дискредитировать его. Они посчитали, что их высказывание важнее всего остального», — заявил он.

Уточняется, что изначально прокуратура запрашивала для обвиняемых четыре месяца заключения, но судья объявила, что не желает, чтобы ее приговор помешал другим людям участвовать в акциях.

Ранее две участницы экологического движения Letzten Generation («Последнее поколение») устроили акцию протеста в берлинском Музее естествознания, приклеив себя к скелету динозавра, которому больше 60 миллионов лет. Так женщины попытались привлечь внимание к проблемам изменения климата, которое, по их мнению приведет к вымиранию людей, как динозавров.

Нина Ташевская
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