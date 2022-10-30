Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:27, 30 октября 2022Среда обитания

Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в музее Берлина

Две экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания

Фото: Letzte Generation

Две участницы экологического движения Letzten Generation («Последнее поколение») устроили акцию протеста в берлинском Музее естествознания, сообщило издание Berliner Morgenopst. Женщины приклеили себя к скелету динозавра, которому более 60 миллионов лет.

Акцию протеста женщины 34 и 42 лет провели под лозунгом «Что, если правительство не держит это под контролем», обозначенном на плакате. Так активисты попытались привлечь внимание к проблемам изменения климата, которое, по их мнению приведет к вымиранию людей, как динозавров.

Время для акции (13:30) выбрали не случайно: в обед воскресного дня собирается максимальное количество народа. После задержания активистов полиция сообщила, что женщины не нанесли ущерб экспонату, так как приклеились не к самим костям, а к опорам скелета.

Это не первая акция экоактивистов, пытающихся скандальными способами привлечь к себе внимание. Так, 23 октября хулиганы облили картину Клода Моне картофельным пюре, а после намазали руки клеем и прислонили их к стене. Днем позже протестующие атаковали с тортом статую Карла III в музее восковых фигур.

Кроме того, экоактивисты из объединения Just Stop Oil приклеили себя к картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в художественной галерее Маурицхейс в Нидерландах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Названо имя временного сменщика генерала Лапина
Врач предостерег от лечения ОРВИ народными методами
В Москве резко упала стоимость арендного жилья
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту аварии в Волгограде
Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в музее Берлина
Чемпион UFC прокомментировал возможный поединок с Махачевым
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
Россиянка побывала в Дагестане и описала его словами «сочетание роскоши и тлена»
В СКЦ заявили об отсутствии судов в гумкоридоре во время атаки на корабли России
В МИД России назвали условие для возвращения в «зерновую сделку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.