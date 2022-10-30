Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в музее Берлина

Две экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания

Две участницы экологического движения Letzten Generation («Последнее поколение») устроили акцию протеста в берлинском Музее естествознания, сообщило издание Berliner Morgenopst. Женщины приклеили себя к скелету динозавра, которому более 60 миллионов лет.

Акцию протеста женщины 34 и 42 лет провели под лозунгом «Что, если правительство не держит это под контролем», обозначенном на плакате. Так активисты попытались привлечь внимание к проблемам изменения климата, которое, по их мнению приведет к вымиранию людей, как динозавров.

Время для акции (13:30) выбрали не случайно: в обед воскресного дня собирается максимальное количество народа. После задержания активистов полиция сообщила, что женщины не нанесли ущерб экспонату, так как приклеились не к самим костям, а к опорам скелета.

Это не первая акция экоактивистов, пытающихся скандальными способами привлечь к себе внимание. Так, 23 октября хулиганы облили картину Клода Моне картофельным пюре, а после намазали руки клеем и прислонили их к стене. Днем позже протестующие атаковали с тортом статую Карла III в музее восковых фигур.

Кроме того, экоактивисты из объединения Just Stop Oil приклеили себя к картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в художественной галерее Маурицхейс в Нидерландах.

