Экоактивисты облили картину Ван Гога овощным супом

Экоактивисты облили картину Винсента Ван Гога «Сеятель» овощным супом

Активисты экологического движения облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель». Это произошло в римском Палаццо Бонапарте, где проходит выставка картин художника, сообщает ANSA.

Бросив суп, активисты начали выкрикивать лозунги против использования угля и изменения климата. Картина находилась под защитным стеклом. Информации о возможных повреждениях пока нет. Посетителей временно вывели из выставочного зала.

Акцию устроили четыре представителя экологического движения Last Generation («Последнее поколение»), итальянского ответвления Extinction Rebellion. Последнее основано еще в 2018 году в Великобритании, его сторонники выступают за использование методов ненасильственной борьбы, чтобы выступать против климатических изменений.

Ранее экоактивистки «Последнего поколения» устроили акцию протеста в берлинском Музее естествознания, приклеив себя к скелету динозавра, которому более 60 миллионов лет. Так женщины попытались привлечь внимание к проблемам изменения климата, которое, по их мнению приведет к вымиранию людей, как динозавров.