Генпрокурор России подписал приказы об образовании прокуратур в новых регионах

Генпрокурор Краснов подписал приказы о создании прокуратур в четырех новых регионах России

Генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказы об основании прокуратур в четырех новых регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В документах говорится об образовании в российской системе прокуратуры надзорных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В приказе предусматривается формирование аппаратов прокуратур в образованных субъектах, которым будут заниматься специальные комиссии.

В Генпрокуратуре отметили, что проведены мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей ведомств в новых регионах.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых территорий.