Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 7 ноября 2022Мир

В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией

Профессор Киммейдж объяснил призывы США к переговорам невозможностью полной победы Киева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Призывы Соединенных Штатов к Украине заявить о готовности к переговорам с Москвой продиктованы как внутриполитическими причинами, так и осознанием невозможности полной победы Киева. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж.

По словам специалиста, подобное давление Соединенных Штатов на Киев вызвано двумя факторами. Первый заключается в осознании американскими властями того факта, что боевые действия вряд ли закончатся полной победой Украины, поэтому необходимо прорабатывать вопрос мирного урегулирования, хотя бы в гипотетическом ключе. «А это возможно только посредством переговоров», — объяснил Киммейдж.

Еще один фактор — внутриполитическая обстановка в США, связанная со снижением поддержки Украины среди республиканцев. «Соединенные Штаты также предоставляют Украине гораздо больше (военной и экономической помощи), чем их европейские партнеры. Это очевидная политическая уязвимость — ощущение, будто США многое дают Украине, ничего не требуя взамен», — пояснил Киммейдж.

США многого от Зеленского не требуют. Они не просят об уступках или компромиссе. Вашингтон просит о хоть каких-то переговорах, что вполне нормально для воюющих стран

Майкл Киммейджпрофессор Католического университета Америки

По словам бывшего дипломата, тот уровень поддержки, который администрация Байдена оказывает Украине, может и не сохраниться после президентских выборов в США в 2024 году, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо получить максимум из сложившейся сейчас ситуации. Киммейдж пояснил, что с точки зрения Вашингтона, переговорам способствуют и недавние боевые успехи Украины, которые позволят Киеву говорить с Москвой «с позиции растущей силы».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

5 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова «к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее». До этого президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной
Российские военные вошли в поселок в ЛНР
В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре
Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией
Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов
Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.