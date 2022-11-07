Ник Картер из Backstreet Boys расплакался на концерте из-за смерти брата

Солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался на концерте из-за смерти младшего брата

Солист группы Backstreet Boys Ник Картер не совладал с эмоциями на концерте во время исполнения лирической песни и расплакался из-за смерти младшего брата Аарона. За несколько часов до выступления в Лондоне в рамках мирового тура группа сообщила, что не станет отменять концерт из-за трагической новости, сообщило издание Daily Mail.

Кевин Ричардсон перед началом исполнения композиции поблагодарил поклонников за то, что 29 лет они находятся рядом с Backstreet Boys: «Мы выросли все вместе. Были взлеты и падения. Мы потеряли одного из членов нашей семьи. Младший брат Ника Аарон умер вчера в возрасте 34 лет». На этих словах Картер расплакался в объятиях друзей.

О смерти рэпера Аарона Картера стало известно 5 ноября. Его тело нашли в ванной, причину смерти пока не озвучили. О трагедии сообщила невеста артиста. «Я люблю Аарона всем своим сердцем, и это будет путешествие, в котором мне предстоит воспитать сына без отца», — написала она в блоге, добавив, что вся семья пока не в состоянии осознать потерю.

Это не первая трагедия, которая случилась в жизни солиста Backstreet Boys. В 2012 году в возрасте 26 лет скончалась младшая сестра Картера Лесли. Причиной ее смерти назвали случайную передозировку антидепрессантов, от которых она была зависима. У девушки осталась годовалая дочь.

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