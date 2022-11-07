В Херсонской области заявили о стабильной работе плотины Каховской ГЭС

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о стабильной работе плотины Каховской ГЭС

Плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая расположена в Херсонской области, работает стабильно. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Каховская плотина находится в стабильном положении», — утверждает он.

6 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дамбу гидроэлектростанции из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточняется, что одна из шести ракет попала в шлюз. По словам представителя администрации Новой Каховки Руслана Агаева, обстрел ВСУ не причинил критических разрушений. Он отметил, что все контролируется.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на атаку украинских военных, сказав, что обстрелом Каховской ГЭС Киев демонстрирует Западу свою эффективность для продолжения поддержки со стороны США.

