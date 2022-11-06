В России отреагировали на обстрелы Каховской ГЭС

Депутат Чепа: обстрелом Каховской ГЭС Киев показывает Западу эффективность для поддержки

Обстрелом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Киев демонстрирует Западу свою эффективность, чтобы поддержка со стороны США продолжалась. Так отреагировал на обстрелы первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Стало известно, что ВСУ обстреляли дамбу Каховской ГЭС из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одна ракета попала в шлюз. Всего украинские войска выпустили шесть ракет. Есть разрушения. Информация о пострадавших уточняется.

«ВСУ пытается взорвать шлюзы Каховской ГЭС, потому что в Каховском водохранилище находится порядка четырех кубических километров воды. В случае прорыва этой воды будет значительное затопление береговой линии», — сообщил Чепа.

Депутат отметил, что вблизи Каховской ГЭС довольно низменная зона. А сегодня на левом берегу Днепра сосредоточено определенное количество наших резервных войск, которые охраняют Херсон, добавил он.

В случае прорыва ГЭС затопится часть Херсона, подступы к нему, и это значительно затруднит логистику тылового сообщения наших сил Алексей Чепа депутат Госдумы

«Но украинское руководство идет на все, чтобы показать Западу, что они эффективны, для того чтобы поддержка со стороны США оставалась», — убежден он.

В конце октября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупредил о намерении ВСУ атаковать ГЭС морскими минами.

