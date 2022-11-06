Украинские войска обстреляли дамбу Каховской ГЭС

ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по дамбе Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, одна ракета попала в шлюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе», — сообщил он и уточнил, что удар был нанесен в воскресенье, 6 ноября, в 10 часов утра.

Всего украинские войска выпустили шесть ракет. Есть разрушения. Информация о пострадавших уточняется.

В конце октября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупредил о намерении ВСУ атаковать ГЭС морскими минами.

«Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», — сказал он.

