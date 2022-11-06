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14:42, 6 ноября 2022Россия

Оценено состояние Каховской дамбы после удара HIMARS

В шлюз Каховской дамбы попала одна ракета HIMARS, критических разрушений нет

Фото: РИА Новости

Попадание ракеты HIMARS в шлюз Каховской дамбы не причинило критических разрушений. Состояние объекта оценил представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев, его слова передает РИА Новости.

«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — рассказал Агаев.

6 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, одна ракета попала в шлюз. Сообщалось, что пять ракет были сбиты ПВО, одна ракета попала в шлюз, причинив разрушения.

Ранее в октябре в результате обстрела со стороны ВСУ в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) попали три ракеты. Глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что специалисты продолжают сбрасывать воду на дамбе с целью минимизировать риски от возможной провокации со стороны Украины.

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Дарья Рыбак
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