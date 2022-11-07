Число погибших при обрушении балкона пятиэтажки в Сочи возросло

Краевая прокуратура заявила о трех погибших при обрушении балкона пятиэтажки в Сочи

Число россиян, которые погибли при обрушении балкона пятиэтажного дома в Сочи, возросло. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, передает ТАСС.

Там уточнили, что в больнице скончался мужчина, который ранее числился пострадавшим и находился в тяжелом состоянии.

Балкон в центральном районе Сочи упал 6 ноября. В момент обрушения на нем находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте, третьего пострадавшего госпитализировали с переломами таза и позвоночника.

Хозяйка квартиры в Краснодарском крае заявила, что конструкция была в хорошем состоянии. Женщина рассказала, что она сама выходила на балкон и не заметила никаких дефектов, поэтому информация о том, что хозяева забыли предупредить гостей о шаткости лоджии, не соответствует действительности.