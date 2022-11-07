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00:47, 7 ноября 2022Россия

Хозяйка квартиры в Сочи прокомментировала обрушение балкона с людьми

Хозяйка квартиры в Сочи заявила, что рухнувший с людьми балкон был в хорошем состоянии

Фото: 360tv / Telegram

Хозяйка квартиры в Сочи, где рухнул балкон с людьми, заявила, что конструкция была в хорошем состоянии. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам женщины, полтора месяца назад она сама выходила на балкон и не заметила никаких дефектов, поэтому информация о том, что хозяева забыли предупредить гостей о шаткости лоджии, не соответствует действительности.

«Да, ничего не было…Там ничего не стояло, даже табуретки», — рассказала она.

Женщина добавила, что с крыши дома нередко текла вода, из-за чего в квартире образовывалась плесень. Собственники квартиры обращались в управляющую компанию, однако проблему пришлось решать самостоятельно.

О трагедии в Сочи стало известно вечером 6 ноября. Балкон квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома рухнул в Центральном районе города. В момент обрушения на балконе находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте. 46-летний пострадавший доставлен в больницу с переломами таза и позвоночника.

Марина Совина
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Хозяйка квартиры в Сочи прокомментировала обрушение балкона с людьми
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