Депутат Шеремет назвал закономерной позицию мэра Даугавпилса по российскому статусу Крыма

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейса Элксниньша по российскому статусу полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий выразил уверенность, что в странах Запада будет появляться больше приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России. «Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты», — подчеркнул Шеремет. Он добавил, что западным странам стоит прекращать «заведомо ущербную русофобскую политику».

Ранее мэр крупного латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал Крым российским и отказался называть Россию агрессором. Он напомнил, что Крым был включен в состав России в 2014 году, после чего «вся Европа и весь мир продолжали сотрудничать с Москвой».