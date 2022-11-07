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10:40, 7 ноября 2022Россия

В Госдуме ответили на признание мэром латвийского города Крыма российским

Депутат Шеремет назвал закономерной позицию мэра Даугавпилса по российскому статусу Крыма

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейса Элксниньша по российскому статусу полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий выразил уверенность, что в странах Запада будет появляться больше приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России. «Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты», — подчеркнул Шеремет. Он добавил, что западным странам стоит прекращать «заведомо ущербную русофобскую политику».

Ранее мэр крупного латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал Крым российским и отказался называть Россию агрессором. Он напомнил, что Крым был включен в состав России в 2014 году, после чего «вся Европа и весь мир продолжали сотрудничать с Москвой».

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Сергей Истомин
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