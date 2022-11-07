Женщина узнала об изменах партнера с другим мужчиной и нашла необычное решение

Metro: в Австралии женщина узнала о гомосексуальности партнера и нашла необычное решение

Жительница Мельбурна, Австралия, узнала об изменах партнера с другим мужчиной и предложила воспитывать ее сына втроем. О необычном решении женщины пишет Metro.

25-летняя Мэдди Росс и 26-летний Дион Негреа начали встречаться еще в юности, и шесть лет назад у них родился сын Брэкстон. По словам Росс, она всегда любила Негреа и не сомневалась в своем выборе. Однако ее не покидало ощущение, что что-то идет не так, и в какой-то момент она начала подозревать партнера в гомосексуальности. Вскоре она обнаружила переписку с другими мужчинами в телефоне супруга.

«Когда я впервые увидела эти сообщения, мне стало больно. Я подумала: со мной что-то не так? Я непривлекательна? Неужели я сделала его геем?» — вспоминает Мэдди. После найденных сообщений пара рассталась, но Негреа так ни в чем и не признался. Из-за необходимости скрывать свою ориентацию от близкого человека мужчина начал употреблять наркотики.

Проведя в реабилитационном центре 15 месяцев, Негреа понял, что готов во всем признаться Росс. Он показал ей парня, который ему нравился, и Мэдди сочла его привлекательным. Избранником Диона оказался 30-летний Ли Фокс, с которым он официально зарегистрировал отношения в июле.

Несмотря на то что бывшие партнеры не живут вместе, они воспитывают сына. Росс привлекла к воспитанию и Фокса. Женщина призвала попавших в схожую ситуацию, в первую очередь думать о детях, которые зачастую больше всех страдают при расставании родителей.

Ранее сообщалось, что в Индиане, США, женщина влюбилась в коллегу-полиамора и привела его в дом к мужу и двум детям. Американка признала, что не так давно осознала свою склонность к полиамории, поскольку об этом понятии она узнала только в 2020 году.