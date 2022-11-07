Морские поставки нефти из России взлетели в преддверии санкций

Bloomberg: недельные морские поставки нефти из России выросли до максимума с июня

Морские поставки нефти из России на неделе до 4 ноября взлетели до максимального за последние пять месяцев уровня в преддверии вступления в силу санкций Европейского союза, подсчитало Bloomberg.

Объемы достигали 3,6 миллиона баррелей в день, что стало самым высоким показателем с начала июня. Средние цифры за четыре последних недели, менее подверженные волатильности, также выросли до максимума с августа (3,18 барреля в день).

Суда, отправляющиеся из балтийских и арктических портов, спешат достичь пункта своего назначения до того момента, как начнут действовать новые ограничения для российской нефти. Великобритания вслед за ЕС запретит своим компаниям оказывать страховые и иные услуги при транспортировки сырья в том случае, если его цена будет выше определенного потолка. Эта мера должна вступить в силу с 5 декабря, как и европейское эмбарго.

По итогам прошлой недели самый серьезный рост показали поставки из Мурманска — путь оттуда до Азии дольше, чем из портов на Балтике или на Черном море, и скачок, по-видимому, может отражать попытку успеть доставить нефть до введения новых запретов не только для европейских, но и для мировых покупателей.

Кроме того, танкеры с российской нефтью стали также осторожнее в выборе пунктов назначения. Многие суда выходят в море без конкретного порта назначения. Сильно выросло число кораблей, указывающих, что они следуют в Суэцкий канал, а число кораблей, указывающих, что они направляются в Индию, резко снизилось. Вероятно, что многие из них направятся в индийские порты, как только пройдут по каналу. Часть таких танкеров уходит в Китай, отдельные корабли идут в другие страны.

Доходы российского бюджета от пошлин в неделю по 4 ноября выросли на 16 миллионов долларов, до 149 миллионов долларов. При этом, как отчиталось Министерство финансов, в октябре общие нефтегазовые доходы оказались ниже ожиданий властей на 7,5 миллиарда рублей.

