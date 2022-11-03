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21:53, 3 ноября 2022Экономика

Британия запретит своим компаниям перевозку российской нефти дороже потолка цен

Правительство Британии запретит компаниям перевозить нефть из России по цене выше потолка

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Правительство Великобритании подготовило законопроект, который с 5 декабря текущего года запрещает британским компаниям оказывать услуги по транспортировке российской нефти, если она куплена дороже установленного потолка цен. Об этом говорится на сайте кабинета министров королевства.

«Новый законопроект, представленный сегодня, помешает странам использовать британские службы для транспортировки российской нефти, если она не куплена по цене, соответствующей или ниже потолка цен на нефть, установленного Коалицией потолка цен (Price Cap Coalition) — G7 и Австралией», — говорится в документе.

Отмечается, что сам законопроект вступит в силу 5 декабря, в то время как меры, касающиеся переработанной нефти, вступят в силу 5 февраля следующего года, «чтобы действовать одновременно с аналогичными мерами ЕС».

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.

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Марина Совина
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