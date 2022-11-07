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03:16, 7 ноября 2022Мир

Захарова предсказала развал Евросоюза

Захарова заявила, что вступление Украины в ЕС займет столько же времени, сколько развал ЕС
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД России / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предсказала развал Евросоюза (ЕС). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Комментируя слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы, дипломат заявила: «Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС».

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна готова уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз.

26 октября министр экономики республики Юлия Свириденко заявила, что Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По словам Свириденко, Украина еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.

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Марина Совина
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