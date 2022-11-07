Захарова заявила, что вступление Украины в ЕС займет столько же времени, сколько развал ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предсказала развал Евросоюза (ЕС). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Комментируя слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы, дипломат заявила: «Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС».

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна готова уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз.

26 октября министр экономики республики Юлия Свириденко заявила, что Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По словам Свириденко, Украина еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.