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20:44, 8 ноября 2022Экономика

Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газ

Ifo: экономика Германии из-за цен на нефть и газ потеряет 110 миллиардов евро

Фото: Angus Mordant / Reuters

Рост цен на нефть и газ в ходе текущего экономического кризиса обойдется экономике Германии в 110 миллиардов евро или в три процента ВВП в период с 2021-го по 2023 годы, причем основной ущерб придется на 2022 год. Такой уровень назвали эксперты мюнхенского института экономических исследований Ifo, сообщает MarketWatch.

До конца года потери составят 64 миллиарда евро, что почти в два раза больше, чем год назад — 35 миллиардов евро. В 2023 году экономика недополучит девять миллиардов евро.

Глава отдела прогнозов Ifo Тимо Волльмерхойзер указал, что страна сталкивалась и с большим кризисом — в 1979-81 годах повышение цен на энергоносители привело к потере четырех процентов от ВВП страны. Последствия нынешнего кризиса, добавил он, страна будет ощущать еще несколько лет, что скажется на реальных доходах населения.

ВВП Германии в третьем квартале 2022 года вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2 процента в годовом выражении, как свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ.

Ожидается, что по итогам года рост составит 1,4 процента, в 2023-м случится рецессия — минус 0,4 процента (прогноз министерства экономики), но в 2024-м экономика вернется к росту — плюс 2,3 процента.

В России, как следует из обновленного прогноза Минэкономразвития, спад ВВП по итогам года составит 2,9 процента. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предупредила, что основной спад российской экономики придется на середину следующего года. Также в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме она призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику страны, а ситуация смещается в сторону жесткого сценария.

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Платон Щукин
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