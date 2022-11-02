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22:19, 2 ноября 2022Экономика

Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП по итогам 2022 года

Минэкономразвития: спад ВВП России по итогам года составит 2,9%
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Russian Government / via Globallookpress.com

По итогам 2022 года спад ВВП России составит меньше трех процентов, несмотря на ускорение динамики в сентябре. Это следует из обзора Министерства экономического развития «О текущей ситуации в российской экономике».

«На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5 процентов год к году», — говорится в сообщении. В то же время в месячном выражении в сентябре ВВП вырос на 2,1 процента.

Что касается прогноза на конец года, то в Минэкономразвития заявили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории. «По итогам 2022 года составит минус 2,9 процента», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что осенью экономическая активность в России снова перешла к снижению после стабилизации в летние месяцы. Кроме того, председатель ЦБ заявила, что наибольший спад ВВП России придется на середину 2023 года. По прогнозам регулятора, в четвертом квартале 2023 года динамика станет положительной — в официальном прогнозе ЦБ ожидается рост на 0-1,5 процента в годовом выражении.

До этого министр экономического развития Максим Решетников выступил с прогнозом, что экономика России к 2030 году может превысить уровень 2021 года на 17 процентов.

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Марина Совина
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