Набиуллина назвала срок наибольшего спада российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина: наибольший спад ВВП России придется на середину 2023 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, когда ждать наибольшего спада российского ВВП. По ее словам, нижняя точка спада экономики страны придется на середину 2023 года, пишет «Интерфакс». Председатель ЦБ добавила, что осенью экономическая активность в России снова перешла к снижению после стабилизации в летние месяцы.

Регулятор считает причинами такой динамики ослабление потребительского спроса и ухудшение условий для российского экспорта. «Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле. Нижняя точка спада придется на середину следующего года», — сказала Набиуллина. По прогнозам регулятора, в четвертом квартале 2023 года динамика станет положительной — в официальном прогнозе ЦБ ожидается рост на 0-1,5 процента в годовом выражении.

Набиуллина рассказала, что ЦБ скорректировал прогноз по спаду ВВП в 2022 году — ожидается сокращение экономики на 3-3,5 процента вместо 4-6 процентов, заявленных в июльском прогнозе. «Благодаря более быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение ВВП в этом году будет меньше, чем предполагалось в середине года. Это связано с более позитивной ситуацией в третьем квартале благодаря промышленному производству и сельскому хозяйству, где в этом году ожидается рекордный урожай», — пояснила глава ЦБ.

При этом прогноз на следующий год не изменился, добавила она. 27 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что ожидается спад ВВП страны по итогам года в 2,8-2,9 процента, писал «Коммерсантъ».