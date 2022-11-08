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12:11, 8 ноября 2022Наука и техника

В пивном хмеле нашли защиту от болезни Альцгеймера

ACS Chemical Neuroscience: в хмеле обнаружены вещества, ингибирующие бета-амилоиды

Фото: unsplash

Ученые Миланского университет Бикокка (Италия) обнаружили, что химические вещества, содержащиеся в хмеле, могут ингибировать образование амилоидных бляшек, что считается ключевым процессом, связанным с развитием болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Одной из стратегий лечения нейродегенеративного заболевания, которое в настоящее время не поддается терапии, является ингибирование основных биохимических процессов, приводящих к гибели нейронов, еще до того, как проявятся первые явные симптомы. Для этого могут применяться нутрицевтики — продукты, полезные для защиты нервных тканей. Ранее исследователи показали, что цветки хмеля, используемые для ароматизации пива, содержат соединения, препятствующие связанному с атопическим дерматитом амилоидозу — патологическому накоплению белков бета-амилоидов.

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Для идентификации соединений, ингибирующих появление амилоидных бляшек, ученые охарактеризовали четыре разновидности хмеля — жатецкий хмель, Cascade, Tettnang и Summit. Была проверена активность каждого вида в отношении бета-амилоидов Aβ1–42 — пептидов, состоящих из 42 аминокислот и играющих, как считается, ключевую роль в развитии в болезни Альцгеймера. Для этого был использован трансгенный штамм нематоды Caenorhabditis elegans CL2006, продуцирующий бета-амилоиды.

Экстракты хмелей разделили на фракции, чтобы определить пул молекулярных компонентов, в основном ответственных за нейропротекторное действие. Ученые выявили такие активные соединения, как ферулоиловая и пара-кумароилхиновая кислоты, флаван-3-олгликозиды и процианидины. Эти молекулы препятствуют возникновению амилоидных фибрилл и подавляют их нейротоксичность за счет прямого взаимодействия с мишенью. Кроме того, экстракты хмеля оказывали антиоксидантное действие, предотвращая гибель клеток из-за окислительного стресса, и индуцировали аутофагию — естественную деградацию ненужных и дефектных компонентов клеток.

Наиболее эффективным оказался экстракт хмеля Tettnang, который содержится во многих типах лагеров и светлых элей. Когда ученые проверили экстракт на модели C.elegans, они обнаружили, что он защищает червей от паралича, связанного с болезнью Альцгеймера, хотя эффект был не очень выражен и был сравним с применением 10 микромоль антибиотика доксициклина, для которого ранее было показано действие в отношении бета-амилоидов. По словам ученых, работа не оправдывает употребление спиртных напитков, а демонстрируют потенциальную пользу некоторых соединений в хмеле, которые могут стать основой для новых нутрицевтиков.

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Александр Еникеев
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