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08:45, 8 ноября 2022Экономика

Цена биткоина упала

Стоимость биткоина упала ниже 19,6 тысячи долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В ходе торгов во вторник, 8 ноября, стоимость биткоина упала ниже 19,6 тысячи долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

Биткоин дешевеет третью торговую сессию подряд, однако сейчас стоимость опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету впервые с 25 октября. С начала года биткоин подешевел в 2,3 раза. Рекорд стоимости (69 тысяч долларов) был достигнут в ноябре прошлого года.

Bitcoin от TradingView

Ранее глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты и биткоин децентрализованной финансовой пирамидой. При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании.

В конце октября стало известно, что выручка от майнинга биткоина в России c 2017 по 2021 год выросла в 18 раз. За четыре года этот показатель взлетел с семи миллиардов рублей в 2017 году до 128 миллиардов в 2021 году. Однако за восемь месяцев этого года выручка сократилась до 57 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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