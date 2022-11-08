Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:25, 8 ноября 2022Культура

Депутат Госдумы заявил о подготовке «кодекса чести деятелей культуры»

Депутат Госдумы Бурляев заявил о запуске культурной мобилизации в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной думы, актер Николай Бурляев заявил о запуске «культурной мобилизации» в России. Об этом сообщает Дума ТВ.

Один из соавторов закона о запрете «отрицания семейных ценностей» рассказал о подготовке «кодекса чести деятелей культуры». «Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создание культурного фронта России. Сейчас подготавливаются документы и кодекс чести деятелей культуры России, который мы скоро представим на нашей конференции для тех, кто хочет влиться в это общенародное внепартийное движение», — сказал он.

Бурляев назвал враньем информацию о том, что многие культурные деятели покинули Россию на фоне специальной военной операции. По его мнению, «уехали считаные единицы». Депутат назвал отъезд этих артистов очищением культуры.

Ранее в ноябре первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, член фракции «Единая Россия» Денис Майданов предложил запретить выступления артистов, признанных иностранными агентами, на концертных площадках, а также в эфире радиостанций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Бывший президент ФИФА заявил о тайной сделке Франции и Катара по ЧМ-2022
Власти российского региона сообщили о попытке ВСУ атаковать подстанцию
Украина не получила вырученных от продажи «Челси» средств
Уничтожение танка ВСУ точным ударом российского беспилотника показали на видео
Стало известно о проблемах с психикой выбросившей из окна ребенка москвички
Под Херсоном украинский диверсант совершил самоподрыв при бегстве от силовиков
В ДНР рассказали о способе маскировки украинских военных
Глюкоза показала фигуру в купальнике
В США оценили палубную версию МиГ-29
81-летний мужчина устал заботиться о жене-инвалиде и утопил ее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.