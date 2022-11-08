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15:41, 8 ноября 2022Россия

Автобус опрокинулся на трассе в российском регионе

Ребенок погиб и семь человек пострадали при опрокидывании автобуса под Новосибирском

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ребенок погиб и семь человек пострадали при опрокидывания автобуса на трассе в Татарском районе Новосибирской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения российского региона, передает ТАСС.

По данным главы Татарского района Юрия Вязова, погибшему ребенку было семь лет. В ведомстве пояснили, что шесть человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в хирургическое отделение больницы.

«Еще один человек в удовлетворительном состоянии отказался от эвакуации в ЦРБ, медицинскую помощь ему оказали на месте», — отметила представитель новосибирского Минздрава.

Вязов указал, что в попавшем в ДТП автобусе находились 11 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в опрокинувшемся автобусе в Тульской области пострадали 19 человек. По поручению губернатора российского региона Алексея Дюмина к устранению последствий ДТП были привлечены все оперативные службы.

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Анна Щербакова
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