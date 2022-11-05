В российском регионе в опрокинувшемся автобусе пострадали 19 человек

Пассажирский автобус опрокинулся под Тулой, пострадали 19 человек, 13 госпитализированы

Под Тулой опрокинулся пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Транспортное средство следовало из Рязани в Старый Оскол. Авария произошла на 255-м километре автодороги М-4 «Дон» около деревни Кузовка Богородицкого района.

В автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя, когда он столкнулся с разделительным ограждением и опрокинулся. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина к устранению последствий ДТП привлечены все оперативные службы, на место выехал заместитель председателя Правительства Тульской области Антон Агеев.

Пострадавших направили в медицинские учреждения, остальных пассажиров обеспечили питанием, их доставят в пункт назначения дополнительным транспортом.

Ранее автобус с 18 пассажирами, среди которых семь детей, перевернулся и съехал в кювет в Мурманской области.

