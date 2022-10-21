Автобус с 18 пассажирами перевернулся в российском регионе

Автобус с 18 пассажирами перевернулся и съехал в кювет под Мурманском, есть пострадавшие

Автобус с 18 пассажирами, среди которых семь детей, перевернулся и съехал в кювет в Мурманской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС в российском регионе.

По данным ведомства, в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не называется. Все произошло на дороге Мишуково — Снежногорск.

К месту аварии направились полицейские и спасатели. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области школьный автобус и легковое авто столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП пострадали шесть человек.

От удара одна девочка вылетела в окно автобуса. Также пострадали сопровождающая ее женщина и водитель.