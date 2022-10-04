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В Ленобласти в результате ДТП школьница вылетела в окно автобуса

В Ленобласти школьный автобус и легковое авто столкнулись в лоб, пострадали 6 человек

Фото: страница «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте»

В Тосненском районе Ленинградской области школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб. Об этом во вторник, 4 октября, пишет ТАСС.

В результате ДТП шесть человек попали в больницу. Инцидент произошел около 8:00 у СНТ «Родничок». Всего в автобусе находились 22 ребенка.

По данным РЕН ТВ, от удара одна девочка вылетела в окно автобуса. Также пострадали сопровождающая ее женщина и водитель.

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту ДТП.

В конце сентября в районе поселка Хушет в Дагестане произошло ДТП с участием КамАЗа и маршрутки. В результате аварии погибли четыре человека, еще восемь — пострадали.

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Евгения Куликова
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