В Ленобласти в результате ДТП школьница вылетела в окно автобуса

В Ленобласти школьный автобус и легковое авто столкнулись в лоб, пострадали 6 человек

В Тосненском районе Ленинградской области школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб. Об этом во вторник, 4 октября, пишет ТАСС.

В результате ДТП шесть человек попали в больницу. Инцидент произошел около 8:00 у СНТ «Родничок». Всего в автобусе находились 22 ребенка.

По данным РЕН ТВ, от удара одна девочка вылетела в окно автобуса. Также пострадали сопровождающая ее женщина и водитель.

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту ДТП.

В конце сентября в районе поселка Хушет в Дагестане произошло ДТП с участием КамАЗа и маршрутки. В результате аварии погибли четыре человека, еще восемь — пострадали.