Звезда фильма «Манчестер у моря» Кейси Аффлек рассказал, что впервые расстался с сыном

Обладатель премии «Оскар» за фильм «Манчестер у моря» Кейси Аффлек признался в страданиях из-за разлуки со старшим сыном Индианой. В интервью изданию Haute Living он рассказал, что впервые расстался с сыном на длительное время.

Звезда Голливуда вспомнил, что всегда много путешествовал, и тысячи километров не казались ему большим расстоянием. Но теперь расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, где будет учиться Индиана, кажется ему огромным. «Отъезд сына — это все, о чем я думаю», — отметил он.

У Аффлека двое сыновей — 18-летний Индиана и 12-летний Аттикус, которых родила его бывшая жена Саммер Феникс (сестра Хоакина Феникса). По словам актера, дети всегда были под его крылом, они проводили много времени вместе, в том числе путешествуя в автофургоне.

«Нам всегда здорово друг с другом, — рассказал Аффлек. — Каждое лето мы отправляемся в длительные походы. Мы ездим, готовим и веселимся, кричим друг на друга. Чаще всего мы движемся вдоль побережья, но иногда отправляемся в другие страны. Многие из наших лучших воспоминаний связаны с этими поездками».

Актер добавил, что, когда мальчикам было 10 и 13 лет, он с ними проехал семь стран Европы за три недели. Спать приходилось в фургоне на обочине. Многое шло не по плану, но отец с сыновьями справились. Он уверен, что детям понравилась поездка, так как, несмотря на некоторые лишения, они получили много эмоций.

«Эти путешествия сближали нас. Мы изучали не только новые части света, но и друг друга», — признался Аффлек.

Младший брат Бена Аффлека Кейси снялся более чем в 50 фильмах. Самые известные из них «Манчестер у моря», «Интерстеллар», «В погоне за Эми», «Прощай, детка, прощай».

Ранее стало известно, что солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался на концерте в Лондоне. Он не сдержал эмоций, когда рассказал зрителям о смерти младшего брата Аарона.