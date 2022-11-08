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04:00, 8 ноября 2022Мир

Белый дом отказался раскрывать каналы диалога с Россией

Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что США поддерживают контакты с Россией
СюжетПереговоры по СНВ-3:

Фото: Pixabay

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон контакты с Россией на высоком уровне, но не будет раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их. Об этом пишет ТАСС.

Он добавил, что чтобы не иметь риски, нужно взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне.

Мы не раскрываем каналы, контакты, сокращать риски, доносить сигналы о последствиях возможного применения ядерного оружия,.есть, чтобы защитить эти каналы. «Я не могу сказать больше, чем сегодня», — сказал он.

29 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщил, что Россия и США совершают попытки диалога для восстановления регулярных инспекций в рамках СНВ-3. Для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.

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Марина Совина
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