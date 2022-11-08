Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:53, 8 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярный комик попросился в ведущие Comedy Club после ухода Харламова

Комик Денис Дорохов в шутку попросился на роль ведущего Comedy Club вместо Павла Воли

Фото: @dorokhovdenisofficial

Популярный российский комик Денис Дорохов в шутку попросился на роль ведущего юмористического проекта Comedy Club после того, как Гарика Харламова на этом посту сменил коллега Андрей Бебуришвили. Об этом Дорохов заявил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Гарик Харламов ушел из Comedy и дал дорогу молодым. И мне кажется, Бебур (Андрей Бебуришвили — прим. «Ленты.ру») неплохо справляется. И я что подумал? Пашу Волю тоже нужно как-то заменить, кем-то. Например, мной», — сказал комик и с иронией добавил, что он, как и Воля, обладает «лицом подонка».

Дорохов также призвал подписчиков совершить «кибератаку» на аккаунт Воли и оставить под последним постом ведущего Comedy Club комментарий со словами «дорогу молодым, Дороху дорога!». «Заменим старперов на ТНТ!» — пошутил он. После этого под одной из публикаций Воли в соцсети появился ряд соответствующих комментариев.

О том, что вместо Харламова Comedy Club с Волей будет вести Андрей Бебуришвили, стало известно в начале ноября. Комментируя свое назначение, Бебуришвили в шутку отметил, что бывший ведущий проекта «вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет».

Харламов также отреагировал на новости о замене в качестве ведущего шоу. Юморист указал, что «пора уступать дорогу молодым», и пожелал коллеге удачи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала девять диверсантов СБУ за подготовку терактов в Херсоне
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Умер 52-летний рэп-исполнитель Tame One
В Роспотребнадзоре оценили риски «тридемии» в России
Весившая 116 килограммов девушка сбросила половину веса и стала бодибилдершей
Адвокат раскрыл подробности обыска в квартире экс-организатора «Русских маршей»
Назван самый богатый человек Китая
Популярный комик попросился в ведущие Comedy Club после ухода Харламова
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Невысокая девушка с кривыми ногами стала моделью вопреки насмешкам окружающих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.