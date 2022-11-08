Популярный комик попросился в ведущие Comedy Club после ухода Харламова

Комик Денис Дорохов в шутку попросился на роль ведущего Comedy Club вместо Павла Воли

Популярный российский комик Денис Дорохов в шутку попросился на роль ведущего юмористического проекта Comedy Club после того, как Гарика Харламова на этом посту сменил коллега Андрей Бебуришвили. Об этом Дорохов заявил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Гарик Харламов ушел из Comedy и дал дорогу молодым. И мне кажется, Бебур (Андрей Бебуришвили — прим. «Ленты.ру») неплохо справляется. И я что подумал? Пашу Волю тоже нужно как-то заменить, кем-то. Например, мной», — сказал комик и с иронией добавил, что он, как и Воля, обладает «лицом подонка».

Дорохов также призвал подписчиков совершить «кибератаку» на аккаунт Воли и оставить под последним постом ведущего Comedy Club комментарий со словами «дорогу молодым, Дороху дорога!». «Заменим старперов на ТНТ!» — пошутил он. После этого под одной из публикаций Воли в соцсети появился ряд соответствующих комментариев.

О том, что вместо Харламова Comedy Club с Волей будет вести Андрей Бебуришвили, стало известно в начале ноября. Комментируя свое назначение, Бебуришвили в шутку отметил, что бывший ведущий проекта «вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет».

Харламов также отреагировал на новости о замене в качестве ведущего шоу. Юморист указал, что «пора уступать дорогу молодым», и пожелал коллеге удачи.