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17:42, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Харламову подобрали замену в Comedy Club

Стендап-комик Андрей Бебуришвили заменил Гарика Харламова в роли ведущего Comedy Club

Кадр: Comedy Club

Популярному комику Гарику Харламову подобрали замену в Comedy Club. В роли ведущего шоу его заменит стендап-комик Андрей Бебуришвили, сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на телеканал ТНТ.

Сообщается, что в ближайшем выпуске шоу резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля представит зрителям нового соведущего Бебуришвили, который заменил в этой роли Харламова.

«Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy — это немного другое. Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет», — прокомментировал новую должность Бебуришвили.

В октябре также сообщалось, что Бебуришвили станет новым ведущим юмористического шоу «Прожарка» на канале ТНТ4. Он заменил на этом посту прежнего ведущего комика Илью Соболева.

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Денис Савосин
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