Комик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club словами «пора уступать дорогу молодым»

Популярный комик Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой [Волей] эти годы "Камеди", но пора уступать дорогу молодым! Бебур (Андрей Бебуришвили — прим. "Ленты.ру"), в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал он.

Ранее сообщалось, что в ближайшем выпуске шоу резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля представит зрителям нового соведущего Андрея Бебуришвили, который заменил в этой роли Харламова.

В октябре также сообщалось, что Бебуришвили станет новым ведущим юмористического шоу «Прожарка» на канале ТНТ4. Он заменил на этом посту прежнего ведущего, комика Илью Соболева.

